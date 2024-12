Manchester City-Manchester United: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Il derby tra le grandi deluse. Da una parte ilnel periodo peggiore della gestione di Pep Guardiola e che ha vinto una sola delle ultime cinque partite, dall’altra ilche viene da due sconfitte consecutive in Premier League. Ihanno perso anche in Champions League contro la Juventus eDomenica 15 dicembre alle 17:30, all’Etihad Stadium, sarà una resa dei conti tra Guardiola e Ruben Amorim, che, in Champions,

Partita: Manchester City-Manchester United

Manchester City-Manchester United Data: domenica 15 dicembre 2024

domenica 15 dicembre 2024 Orario: 17:30

Canale TV: Sky Sport Uno (201)

Sky Sport Uno (201) Streaming: Sky Go, NOW TV

Ederson; Walker, Ruben Dias, Simpson-Pusey, Gvardiol; Gundogan, Bernardo Silva; Doku, De Bruyne, Grealish; Haaland. All. Guardiola

Onana; Yoro, De Ligt, Martinez; Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot; Rashford, Garnacho; Hojlund. All. AmorimEmergenza in casa del Manchester City, che ha perso anche Lewis per squalifica. Al suo posto Simpson-Pusey con Gvardiol a sinistra. In mezzo probabile conferma di Gundogan, con Bernardo Silva al suo fianco. In porta Ederson in vantaggio su Ortega.Qualche ballottaggio in mezzo al campo per il Manchester United. Diallo dovrebbe agire a destra, con Diogo Dalot a sinistra e Bruno Fernandes insieme a Rashford dietro Hojlund. Possibile panchina per Garnacho e Mainoo.

La sfida tra Manchester City e Manchester United sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (201).Manchester City-Manchester United sarà disponibile anche in diretta streaming: per gli abbonati Sky c'è il servizio Sky Go a loro riservato e fruibile su dispositivi portatili come tablet e smartphone. L'altra opzione è offerta da NOW: basterà acquistare il 'Pass Sport' per avviare la visione della partita.La telcronaca sarà affidata a Federico Zancan.