Manchester City, Noel Gallagher sulle maglie della prossima stagione

un' ora fa



Novità per le nuove maglie del Manchester City che la squadra di Guardiola indosserà nella stagione 2024/25. A disegnare infatti il font che utilizzeranno Haaland e compagni è stato niente meno che Noel Gallagher.



L'ex Oasis è da sempre grande fan della squadra e ha prestato la sua grafia per scrivere numeri e nomi dei suoi idoli, di fatti il cantante, a mano, ha riprodotto tutti i nomi e i numeri dei calciatori presenti nella rosa del Manchester City e la sua grafia è stata poi usata per le divise.