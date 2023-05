L'Inter ha già preso un biglietto per Istanbul grazie alla vittoria di ieri sul Milan, vola in finale dove troverà una tra Manchester City e Real Madrid. Stasera Guardiola e Ancelotti si sfideranno nel ritorno della semifinale di Champions League., entrambi in campo anche oggi all'Ethiad. Fischio d'inizio alle 20.45, la partita sarà visibile su Prime Video.- L'unico indisponibile nei Citizens è Aké,e vuole la rivincita contro un Ancelotti che ha le idee chiare su chi scenderà in campo: "Non ho nessun dubbio di formazione". Recuperati Mendy e Camavinga, l'ex Rennes favorito per giocare sulla fascia sinistra.Ederson; Walker, Dias, Stones, Akanji; Rodri, Gundogan; Silva, De Bruyne, Grealish; Haaland.: Guardiola.: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Camavinga; Valverde, Kroos, Modric; Rodrygo, Benzema, Vinicius.: Ancelotti.