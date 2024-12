Manchester City sempre più nel baratro: Guardiola corre verso una stagione da zeru tituli

che si avviava verso una vittoria che avrebbe rappresentato una possibile svolta nel momento di profonda crisi attraversato dai campioni in carica. E inveceun rigore procurato da una follia di Matheus Nunes e trasformato da Bruno Fernandes e un altro svarione difensivo capitalizzato dallo scatenato Diallo regalano allo United una vittoria per 2-1, nel finale, in cui nessuno ormai credeva più. Che consegna alla gloria il neo-allenatore Ruben Amorim, che evita così il terzo ko consecutivo, eCon l'incredibile sconfitta nei minuti finali del derby dell'Etihad,successive alla vittoria di misura sul Southampton del 26 ottobre scorso. Da quel giorno in avantiRisultati che stanno complicando, forse irrimediabilmente, la stagione della formazione di Guardiola,(fermata ieri sul 2-2 dal Fulham)del prossimo 22 gennaio.Ilha già abbandonato la corsa per la conquista del titolo meno importante, la Carabao Cup, dopo l'eliminazione per mano del Tottenham ela sua prima alla guida dei Citizens. Con cui ha recentemente prolungato il contratto fino a giugno 2027, legandosi per sempre alla società con cui ha costruito il ciclo più lungo della sua carriera. E nella quale, stando alle dichiarazioni rilasciate recentemente, spera di concludere il suo percorso da allenatore di club.