si ferma, va in scena un derby ad altissima tensione: aLa 16esima giornata di Premier League offre uno degli scontri più intriganti d'Inghilterra, tra due squadre però che stanno vivendo momenti difficili.Complicatissima la situazione del City di Pep Guardiola: una sola vittoria nelle ultime dieci partite giocate in tutte le competizioni (contro il Nottingham Forest alla 14esima giornata, seguita dal pareggio contro il Crystal Palace), ultima la sconfitta contro la Juventus in Champions League. I Citizens sono quinti in classifica con 27 punti.

Non sta molto meglio lo United di Ruben Amorim, i Red Devils sono 13esimi con 19 punti e reduci da due sconfitte consecutive in campionato contro Arsenal e Nottingham Forest.: Ederson; Walker, Dias, Gvardiol; Gundogan, B. Silva; Doku, De Bruyne, Foden, Nunes; Haaland.. Guardiola.: Onana; De Ligt, Maguire, Martinez; Mazraoui, Ugarte, Bruno Fernandes, Dalot; Diallo, Hojlund, Mount.. Amorim.: Anthony Taylor.