Getty Images

classe 1993, libero sul mercato degli svincolati dopo averin seguito alla2025.Questa clamorosa indiscrezione di mercato è stata lanciata dal quotidiano britannico The Independent, secondo cui lo stesso calciatore sarebbe peròDove il "Polpo" ha giocato prima dal 2009 al 2012 e poi dal 2016 al 2022 segnando un totale di 39 gol con 48 assist in 233 presenze. Vincendo due coppe di lega inglesi e un Europa League nel 2017 con José Mourinho in panchina.

Dopo averloSempre secondo l'Independent,. Sulle sue tracce ci sono anche i francesi del Marsiglia e gli statunitensi dell'Inter Miami.