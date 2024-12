Manchester City, si chiude l'annus horribilis di Jack Grealish: 45 partite, 0 gol

Getty Images

Si conclude, con la vittoria per 2-0 sul Leicester, il 2024 del Manchester City. Un anno complesso, costellato sì dal successo nell’ultima edizione della Premier League e dal Pallone d’Oro assegnato a Rodri, ma terminato anche con una serie di difficoltà e una crisi che Pep Guardiola spera di aver spazzato con la vittoria odierna.E con il risultato di oggi,, numero 10 dei Citizens, nonché mister 117 milioni di euro, ovvero la cifra sborsata dal club di Manchester per prelevarlo dall’Aston Villa.

per l’ex Villans che ha chiuso il suo anno con un incredibile – quanto sorprendente – dato e primato negativo:, con l’ultima rete siglata dall’inglese che è datata 16 dicembre 2023 nella sfida pareggiata per 2-2 contro il Crystal Palace nella 17a giornata di Premier.Una marcatura arrivata in un periodo di forma straordinario per Grealish, che era reduce da due reti consecutive (contro Luton Town e Tottenham) nel campionato d’Oltremanica. E' passato, dunque, più di un anno dall'ultimo gol di Grealish in maglia Sky Blues.