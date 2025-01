Manchester City, spesi quasi 100 milioni per sostituire Walker: in arrivo Vitor Reis e Khusanov

Due difensori per uno. Lavori in corso nella difesa del Manchester City, dove Kyle Walker è arrivato ai saluti finali e per sostituirlo la società sta chiudendo due acquisti: i Citizens sono sempre più vicini adel Palmeiras edel Lens. Un investimento totale di quasi 100 milioni, due giocatori da inserire subito in squadra ma con grandi prospettive;

- Vitor Reis è un difensore centrale classe 2004 che può giocare anche largo a destra; è gestito dalla P&P, agenzia di procura fondata da Federico Pastorello, ed, siamo arrivati alle ultime curve della trattativa e per chiuderla mancano solo i dettagli finali. Il giocatore ha raggiunto l'accordo verbale con il Manchester City e si traferirà subito in Inghilterra, nonostante l'ipotesi iniziale che potesse rimanere in prestito al Palmeiras fino a fine stagione.

- L'arrivo di Vitor Reis non è alternativo a Khusanov, arriveranno tutti e due. Se per il primo si stanno limando gli ultimi dettagli tra club,per portare in Inghilterra il primo uzbeko che giocherà in Premier League, per il giocatore è pronto un contratto di quattro anni con scadenza fissata per giugno 2029 al quale stavano lavorando da dicembre, con opzione per la stagione successiva. Due acquisti che danno il via libera all'uscita di Walker, sul quale continua a essere vigile il Milan.