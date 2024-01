Chi è Federico Pastorello, il procuratore di Acerbi

Ricordate quel contratto di Milito lanciato nel box del Genoa dall'alto negli ultimi minuti di mercato? La mano che spunta è di Federico Pastorello, che in una notte trovò l'attaccante per Preziosi e un giocatore che entrerà nella storia dell'Inter. Ma ancora non lo sapevano. Quel gesto a Pastorello costò qualche mese di squalifica e una multa da 10mila euro. Oggi è acqua passata, l'agente è concentrato sulla sua agenzia P&P Management che da quasi 25 anni è protagonista nel calcio internazionale.



COL PADRE DA STOICHKOV - P&P, Pastorello e Pastorello. Il suo braccio destro è il fratello Andrea, l'uomo fidato al quale mettere in mano ogni trattativa. Cresciuti a pane e pallone, il padre Giambattista è stato dirigente di Padova, Parma, Verona e Genoa. Fu lui a scoprire Buffon e Del Piero. Federico non aveva neanche vent'anni quando a casa si ritrovò il presidente del Barcellona Joan Gaspart per trattare col padre il trasferimento di Stoichkov. E quando si è trattato di andare in Spagna a chiudere l'affare non ci ha pensato un attimo a rinunciare alla vacanza con gli amici per accompagnare il papà.



GLI AFFARI CONTE E LUKAKU - Fu quella la prima trattativa seguita da vicino, ma negli anni ne ha chiuse tante altre portandole avanti in prima persona. Nell'estate 2019 ha fatto una 'doppietta' che i tifosi dell'Inter ancora si ricordano: a fine maggio chiude l'arrivo di Antonio Conte in nerazzurro, due mesi dopo porta anche Lukaku alla fine di una trattativa infinita con il Manchester United. Pastorello fa base a Montecarlo, l'agenzia è a venti minuti dalla curva Loews, uno dei punti fermi del più famoso circuito di Formula 1. E lì, in ogni sessione di mercato, nascono nuove trattative.



CHI SONO I GIOCATORI PIU' IMPORTANTI GESTITI DA FEDERICO PASTORELLO



Alex Meret

Arthur Melo

Joao Mario

Stefan de Vrij

Francesco Acerbi

Demirai Gray

Antonio Candreva

Pietro Terracciano

Kasper Schmeichel

Simone Scuffet

Etrit Berisha