Cosa cambia per Zirkzee alla Juventus dopo l'esclusione di Rashford e Garnacho dal Manchester United

In Inghilterra ha destato scalpore laper il derby poi vinto dal suoin rimonta in casa del Manchester City.. Intervistato da Sky UK, il tecnico portoghese spiega le motivazioni alla base della sua decisione: "Ho informato entrambi tramite WhatsApp, come faccio sempre con i giocatori. Non c’è alcun problema fisico: si sono allenati molto bene questa mattina, li ho visti in campo e sono in forma. Ma la mia è una scelta tecnica".

: "Non voglio mandare un messaggio, non è una provocazione. È semplicemente una scelta. Io analizzo tutto: dal modo in cui ti alleni, al modo in cui mangi, al modo in cui ti prepari per una partita. Sono dettagli che contano. I giocatori sono intelligenti e capiscono. Non è personale, ma ogni decisione mira a portare la squadra al massimo livello".che solo poche stagioni fa era considerato il volto simbolo dello United, ha visto il suo rendimento calare drasticamente negli ultimi mesi., anche a causa del suo ingaggio elevato, che potrebbe rappresentare un peso per le casse del club. Secondo la stampa inglese, la cessione di Rashford potrebbe liberare risorse significative per Amorim, permettendo investimenti mirati per rinforzare la squadra in altri reparti., con diverse squadre di Premier League e all’estero che monitorano la situazione.

, il giovane argentino che era stato uno dei talenti più promettenti del club,. Sotto la guida di Amorim, il classe 2004. Nonostante il suo potenziale, Garnacho potrebbe essere sacrificato, soprattutto se arrivassero offerte significative nella prossima finestra di mercato.. Come riporta IlBianconero.com,. In campo per soli 12 minuti ieri contro il City, l'ex attaccante del Bologna proprio con Amorim alla guida ha trovato per ora la sua migliore prestazione in questo difficile avvio di stagione con i Red Devils,nel match vinto il 1° dicembre contro l'Everton., ma certo il "caso Rashford-Garnacho", e l'inizio dell'era Amorim,a cederlo. Un ostacolo in più per la Juventus, che tiene sempre comunque nel mirino Zirkzee, obiettivo numero per l'attacco, a gennaio o giugno.