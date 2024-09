Manchester United, è allarme rosso sui conti: tagliati 250 dipendenti per risparmiare 50 milioni di euro!

AFP via Getty Images

Tempi duri per il Manchester United, che tra campo e conti non sta certamente attraversando il momento più felice della sua gloriosa storia. Calcio e Finanza ha avuto la possibilità di consultare gli ultimi bilanci del club inglese e i numeri che sono emersi sono davvero impietosi. Il dato più eclatante è quello relativo ai passivi degli ultimi 5 anni, che ammontano complessivamente a 370 milioni di sterline, il corrispettivo di circa 440 milioni di euro. Soltanto al termine della stagione 2023/2024, le perdite sono arrivate a 135 milioni di euro.



Numeri che hanno avuto una diretta conseguenza sulla politica adottata internamente dai vertici del Manchester United, che da qualche mese ha accolto nel suo pacchetto azionario il noto miliardario sir James Ratcliffe, patron di INEOS. Su sua spinta e su quella del CEO nominato lo scorso gennaio – l'ex Manchester City Omar Barrada - è stata varata una serie di tagli al personale che, sempre secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, ha riguardato ben 250 dipendenti e generato risparmi per 50 milioni di euro. A partire da marzo 2024 inoltre, il club ha incaricato un nuovo team di leadership esecutiva di effettuare una revisione approfondita dei costi a livello di tutto il club, che ha identificato sostanziali risparmi.