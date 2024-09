Ex Juve, riscatto De Ligt: ecco il primo gol con la maglia del Manchester United VIDEO

Getty Images

Il ritorno della Premier League dopo la sosta per le nazionali coincide con il. I Red Devils, impegnati nel match contro il Southampton, hanno sbloccato il risultato grazie al colpo di testa del difensore olandese, che ha preso il tempo alla difesa dei Saints.- Il gol dell'ex Juve è anche un segnale di riscatto per un giocatore che nell'ultima stagione al Bayern Monaco ha vissuto un anno difficile. Sono state, infatti, solamente 22 le presenze in campionato per il difensore olandese. Con la maglia dei Red Devils, adesso, può esserci la svolta e De Ligt si augura di poter tornare nella stessa condizione fisica degli anni in bianconero.

MATTHIJS DE LIGT GOAL FOR MANCHESTER UNITED!!



MY DEFENDER!!! pic.twitter.com/9MnIPJJurN — UF (@UtdFaithfuls) September 14, 2024

- Oltre al gol di De Ligt - che ha sbloccato il risultato - c'è anche da sottolineare il grande intervento dell'ex portiere dell'Inter, che al 33' del primo tempo ha neutralizzato il calcio di rigore di Archer.