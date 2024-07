Getty Images

Manchester United, le prime parole di Zirkzee: "Altro livello della mia carriera, qui per vincere più trofei"

11 minuti fa



Joshua Zirkzee lascia la Serie A. Il Manchester United ha annunciato l'arrivo dell'attaccante olandese dal Bologna per 44 milioni di euro, cifra più alta rispetto ai 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria ma spalmata in tre anni.



Zirzkee, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030, ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali ai canali dei Red Devils:



"Avendo discusso con l'allenatore e i leader del club, so quanto sarà eccitante il futuro qui e non vedo l'ora di fare la mia parte per raggiungere il successo. Sono un giocatore che ha sempre dedicato tutto per vincere. Sono pronto per questa prossima sfida, per arrivare a un altro livello nella mia carriera e vincere più trofei. È un privilegio entrare a far parte di un club così iconico. Ora devo prendermi una breve pausa dopo essere stato con la nazionale, ma tornerò pronto a lasciare subito il segno