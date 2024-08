Ile dopo l’arrivo del promettente attaccante Joshua Zirkzee (conteso a lungo con il Milan) dal Bologna, i Red Devils stanno chiudendo un. Secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland, infatti, il club inglese ha raggiunto l’accordo con i bavaresi per l’arrivo di Matthijse Noussair. Resta viva anche la pista che porta al mediano del Monaco Youssouf, grande obiettivo di mercato del Milan.– Il difensore ex Juve, dal suo arrivo in Germania, non ha mai trovato il giusto feeling con il club bavarese e nonostante il contratto in scadenza nel 2027, si prepara a salutare il Bayern per iniziare un'avventura nuovamente alla corte di, che lo aveva già allenato all'Ajax. Stando a Sky Sport Deutschland, il passaggio del centrale allo United dovrebbe concludersi intorno aipiù 5 di bonus.

- Il pressing delle scorse settimane per Noussairdel Bayern Monaco, considerato la prima scelta di ten Hag, sembra aver dato i propri frutti, tanto che ihanno trovato l’accordo con il club tedesco per arrivare alla fumata bianca sulla base dipiù 5 di bonus. L’intreccio è legato all’uscita diche, secondo ilThe Athletic, è ad un passo dal– Non solo la difesa, i Red Devils sono anche in cerca di un centrocampista con caratteristiche difensive e l’obiettivo individuato dalla dirigenza è Youssouf, giocatore che il Milan sta cercando di portare alla corte di Paulo Fonseca da diverse settimane. Come raccontato dalla nostra redazione, però, lo United ha già avviato i primi contatti con gli agenti del francese e cerca un nuovo "scippo" ai rossoneri. Il Monaco vuole arrivare almeno a quota 25 milioni di euro, mentre il Milan è fermo a 17 milioni. Lo United, però, dopo aver messo in archivio il doppio colpo de Ligt- Mazraoui, potrebbe decidere di puntare tutto sul 25enne francese.