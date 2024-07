Getty

La trattativa per il rinnovo del contratto tra il club nerazzurro e l’esterno olandese classe 1996 è a uno stato avanzato: le parti sono vicinissime a definire l’intesa che porterà al prolungamento.Un sospiro di sollievo per la dirigenza del club nerazzurro, che non dovrà cercare un altro esterno. Simone Inzaghi potrà, infatti, contare su Dumfries, con la fascia destra che sarà blindata.I nerazzurri attendono il rientro dalle vacanze del 28enne per mettere tutto nero su bianco, ma nel frattempo continua ad aleggiare l’ombra del Manchester United su Denzel Dumfries.

Come rivela La Gazzetta dello Sport, i ‘Red Devils’ non hanno ancora chiuso l’arrivo di Noussair Mazraoui dal Bayern Monaco e non mollano il calciatore dell’Inter.L’Inter e Denzel Dumfries hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del contratto. Le parti hanno trovato l’intesa sulla base di unLa stretta di mano virtuale è già arrivata. Ora non resta che attendere il rientro di Dumfries dalle vacanze, fissato per inizio agosto, per firmare i contratti e annunciare il rinnovo dell’olandese con i nerazzurri.

Ma fino al momento della firma, l’Inter deve fare attenzione al Manchester United. Dumfries resta nei piani del club inglese, nonostante il pressing per Noussair Mazraoui del Bayern Monaco, considerato la prima scelta di ten Hag. Il nome del calciatore dell’Inter è emerso anche durante le riflessioni sul marocchino.L’arrivo di Mazraoui al Manchester United è legato alla partenza di Aaron Wan-Bissaka, calciatore proposto all’Inter in un possibile scambio con i nerazzurri e accantonato dalla società di viale della Liberazione. Il marocchino resta l’obiettivo primario, ma in casa Inter antenne dritte su Dumfries, almeno fino alla firma del rinnovo.