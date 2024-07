Manchester United più olandese, non solo Zirkzee: in arrivo anche De Ligt

AFP via Getty Images

, prolungandogli il contratto fino a giugno 2026. E rinforzandogli lo staff tecnico con gli arrivi dei connazionali, ex attaccante autore di ben 150 gol con la maglia dei Red Devils. Dove ha vinto quattro titoli: una Premier League, una Coppa d'Inghilterra, una coppa di lega e una Supercoppa inglese. I tifosi sperano che possa seguire le sue orme il 23enne Joshua Zirkzee, in arrivo dal Bologna (LEGGI QUI) : oggi ci sono le sue visite mediche.

- E non finisce qui, infatti, classe 1999 ex Juventus e Ajax. Già allenato da ten Hag ad Amsterdam, dove giocava insieme al regista, ora al Barcellona e ancora nei sogni (chiusi nel cassetto) dello United. A centrocampo lascia Manchester a titolo definitivo Donny(classe 1997 ex Ajax), ceduto agli spagnoli deldopo i prestiti a Everton ed Eintracht Francoforte. In uscita c'è pure il mediano brasiliano(classe 1992 ex Real Madrid) è nel mirino dell'in Arabia Saudita.