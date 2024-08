Mancini, Barcellona: "Leoni venduto a 9 milioni? A fine stagione arriverà a 20 milioni. Lo voleva Mirabelli"

Calciomercato/Getty

L'ex dirigente dellae oggi passato al Barcellona,ha commentato in intervista la cessione completata dal club blucerchiato al Parma del giovanissimo difensore centrale 2006, trattato a lungo dall'Inter, e diventato il 4° Under 17 italiano più costoso di sempre dopo Pellegri, Frattesi e Salcedo."Penso che Leoni possa diventare uno dei migliori difensori centrali italiani. Un bravissimo ragazzo con la testa sulle spalle. Ancora non capisce le qualità che ha"."Il giorno che lo abbiamo preso a Padova, lo avevo già visto un mese e mezzo prima. Chiamai Mirabelli il 28 dicembre, lui mi aveva chiesto Delle Monache".

"Leoni è un investimento sicuro: se oggi puoi venderlo a 8-9 milioni, a fine stagione potrà valere anche 20 milioni. Avrà 18 anni. Un giocatore di livello molto importante. Sarebbe stato bello vederlo ancora alla Samp, il Parma ha fatto un grande acquisto".