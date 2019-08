Presente allo stadio Olimpico per il debutto della Roma, opposta al Genoa, Roberto Mancini, ct della nazionale, ha parlato al termine della partita ai microfoni di Sky Sport, commentando anche il ritorno in panchina del grande amico Mihajlovic.



SU MIHAJLOVIC - "Sono molto felice per Sinisa. Spero che tutto si risolva al meglio, chiaramente ci vorrà un po' di tempo però sono contento che oggi ci sia stato. La sua forza è non mollare mai: sicuramente ne uscirà".



SU PELLEGRINI E CRISTANTE - "Hanno fatto bene, chiaramente siamo all'inizio quindi un po' di fatica purtroppo nelle prime giornate ci può stare. E fa piacere vedere quattro-cinque giovani giocatori italiani titolari".



SU PINAMONTI - "Lo seguiamo, ha fatto tutte le nazionali e probabilmente in futuro verrà chiamato. E' un ragazzo giovane, chiaramente deve migliorare però ha tutte le qualità".