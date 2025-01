Calciomercato

Mancini riparte dalla Turchia? Pressing del Besiktas, la situazione

Gabriele Stragapede

27 minuti fa



Si muove anche il mercato allenatori. Dopo l’indiscrezione che riguarda il futuro di Massimiliano Allegri, cercato dall’Al-Ahli in Arabia Saudita, ecco che arrivano nuovi indizi su Roberto Mancini, il quale è in attesa di un’opportunità per cominciare una nuova avventura. Il tecnico italiano, reduce dall’esperienza sulla panchina dell’Arabia Saudita – incarico accettato dopo aver lasciato la guida della Nazionale azzurra – potrebbe tornare ad allenare in Turchia.



Dopo aver in passato allenato il Galatasaray (nella stagione ‘13/’14 ha vinto una Coppa di Turchia e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League con il Gala), ecco che il nuovo presidente del Besiktas sta pensando di riportarlo a Istanbul. Lo stesso tecnico, interrogato, non ha smentito l’interesse da parte dei turchi: "Il Besiktas è un ottimo club. Sono innamorato della Turchia e amo moltissimo il popolo turco. Parlato con il presidente? Non lo so (ride). Adoro la Turchia e il popolo turco. È un paese meraviglioso", ha detto ad As. Situazione da monitorare.