Cessione Sampdoria: Mancini presidente e proprietà araba? Il C.T. ci ha provato due volte, ma...

AFP via Getty Images

Unacon proprietà araba e Robertoa capo del club blucerchiato? Questo pare essere, da tempo, l'obiettivo di Bobby gol, che si sarebbe mosso in maniera concreta per portare a termine il suo disegno. La voce, portata a conoscenza anche ad una fetta della tifoseria rimasta legata alla famiglia Mancini, nasce da un paio di episodi concreti e verificati, che riconducono all'Arabia Saudita.l primo risale ad un anno fa, nel dicembre 2023, durante il Mondiale per club. All'epoca l'attuale presidente della Sampdoria Matteo Manfredi assieme al suo braccio destro Alessandro Messina e al ds doriano Mancini jr furono protagonisti di un chiacchieratoin Arabia dove Roberto Mancini, che era C.T. della Nazionale locale, aveva organizzato untra i vertici dei blucerchiati e un alto funzionario del governo per valutare e trattare l'acquisto della Samp da parte di fondi locali. La risposta di Manfredi era stato un secco 'no', aprendo al massimo all'ingresso di soci. Scenario che non interessa agli arabi.

Il secondo episodio è più recente, ed è datato 27 aprile, in occasione di Samp-Como. Sul palco presidenziale erano presenti alcuni potenziali investitori, che erano stati ospitati in un hotel a Portofino. Tra loro figuravanoin rappresentanza di un fondo interessato ai numeri della Samp. Nei giorni seguenti, secondo Il Secolo XIX, uno studio legale italiano avrebbe contattato il club per accedere ai documenti, ma questo contatto non avrebbe avuto sviluppi a seguito della clausola, da parte della Samp, di firmare un patto di riservatezza. La richiesta avrebbe anche infastidito il fondo arabo, che si sarebbe defilato.

Di recente, Mancini jr si è rivisto al Ferraris. C'era ad esempio per Samp-Pisa, anche se probabilmente in qualità di emissario del Barcellona, essendo entrato in estate nello staff di Deco. E i contatti con gli arabi? Secondo il quotidiano, che riporta fonti vicine alla famiglia Mancini, l'ex numero 10 dorianoA non voler cedere la Samp, stando a questi rumors, sarebbe invece l'attuale numero uno Manfredi.