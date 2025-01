Sampdoria, Quagliarella: "Se il club mi chiama, ci si siede". Lombardo: "Io e Mancini vogliamo tornare"

Getty Images

Quella di ieri, per la, è stata una giornata commovente nel ricordo di Gianluca. Presso l'ormai celebre 'molo dell'amicizia', protagonista della scena finale del documentario sulla Sampd'Oro, si sono ritrovati tanti protagonisti della storia blucerchiata per ricordare il bomber. Tra essi c'era ad esempio Fabio: "Ho un messaggio di Vialli custodito nel telefono, mi arrivò sul pullman dopo che avevo segnato una doppietta alla Fiorentina.ha rivelato il numero 27.

Quagliarella però ha anche parlato del momento della Samp, e della sua posizione su un'eventuale possibile ritorno al Doria: "S, in questo momento sono la squadra e la società che devono tornare quelle di una volta" ha detto l'ex bomber, come riporta Il Secolo XIX. "Accardi? Tanti giocatori vanno in campo e non rispettano le aspettative. Lui ha colpe fino a un certo punto".A proposito di grandi ex e di ritorni, sul palco sono transitati Marco Lanna ("Per me Luca è stato una guida, bastava guardarlo e imparavi qualcosa. Avevavoleva ricreare l'ambiente dei tempi di Mantovani, nel calcio di oggi") e Attilio Lombardo. Popeye ha rivelato di aver parlato con Mancini: "tra noi. Luca era un punto di riferimento come il suo gemello Roberto. Importante anche a livello di supporto, quando le cose non andavano bene gli dicevamo "parla tu al mister", "parla tu al presidente"… Mi piace ricordarlo con il sorriso, perché lui ha sorriso fino alla fine e ha sempre detto, sorridete alla vita".

A margine, Lombardo ha parlato anche di un possibile futuro alla Samp suo e di Mancini: ". È logico che bisogna poi trovare la strada giusta per intraprendere quello che è il desiderio, il sogno nostro, della vecchia guardia e anche quello dei tifosi".