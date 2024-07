Mané torna in Europa, che occasione di mercato! C'è un club in pole

Redazione Calciomercato

Protagonista con il, club lasciato nel 2021, il senegalese ha cercato fortuna prima ine poi inL'esperienza alè stata da dimenticare, quella nellaè andata anche peggio.L'lo ha pagatoe messo di fianco al'intesa tra i due però è latitata e l'ha dominato il campionato. Per l'ex Liverpool, in 46 partite, sono arrivatima l'impatto con questo nuovo mondo non è stato dei migliori, tanto che l'attaccante starebbe già pensando di cambiare di nuovo aria.

Secondo Sky Sport De, è in atto un tentativo da parte deldi riportarlo a casa. Lì è stato tra ile ile si è fatto conoscere al mondo del calcio, ora potrebbe tornare per l'ultima parte della sua carriera.