La felpa azzurra non mente: "Per me esiste una sola squadra al mondo". Schietto e sincero, non ha neanche bisogno di specificare che il suo cuore batte per il Napoli. Il figlio del Pibe de Oro si è raccontato a cuore aperto nella nostra diretta Instagram di oggi, parlando della sua vita dentro e fuori dal campo: "". La prima volta non si scorda mai: "Avevo lottato tanto per tornare ad averlo vicino, fu un'emozione unica. Quattro anni fa abbiamo riallacciato il rapporto, oggi è bellissimo".- Nel 1997 un altro Maradona entra nel mondo del calcio, per Diego jr. si aprono le porte delle giovanili del Napoli: "Il mio cognome non mi ha aiutato. Anzi, mi ha penalizzato., ma è vero anche che io non sono stato in grado di gestire una pressione ai tempi molto più grande di me. Oggi capita di dimenticarmi di avere questo cognome, sicuramente è più un problema per gli altri che per me".- Sliding door. Nel 2004 Diego sbarca in tv con la maglia del Cervia nel reality 'Campioni, il sogno': ", ho ascoltato una persona che ha pensato solo alle sue tasche. Mi accorsi subito di aver fatto un errore: umanamente mi sono trovato benissimo, ma dal punto di vista calcistico è stato un disastro. Non mi sentivo me stesso, non c'entravo nulla".- Maradona volta pagina, prima cuffie e microfono poi si scende in campo. Diego racconta la sua nuova vita: "La mattina faccio un programma d'intrattenimento in radio. All'inizio non ero molto convinto, ma oggi credo di non poterne fare a meno., della quale sono anche responsabile. Non pensavo di essere adatto al calcio dei bambini, ora siamo come una famiglia". Obiettivo messo a fuoco: ", e anche se la strada è ancora lunga prima o poi mi vedrete in Serie A".- Dal campo alla spiaggia: "Il beach soccer per me è stato una valvola per alleviare il dolore di non essere diventato un calciatore professionista. Mi ha dato la possibilità di vincere uno scudetto, di giocare due Mondiali e tante altre emozioni". E qualche gol che rimarrà nella storia: "Il più bello è stato un pallonetto, ho calciato d'istinto vedendo il portiere fuori". In fondo, il dna è quello. Ma il filo conduttore dei Maradona è sempre lo stesso: ". Il futuro di Dries? Io penso che la sua scelta l'abbia già fatta, alla fine rinnoverà". A 33 anni Diego Armando jr. si emoziona raccontando quel Napoli che un giorno sogna di allenare. Felpa azzurra e sguardo verso il futuro, c'è un altro Maradona che vuole scrivere la storia.