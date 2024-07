Marchisio contro i tifosi: "Il mondo del calcio è una zona franca dove vale tutto. Non intaccherete la mia juventinità"

ANP/AFP via Getty Images

non ci sta e continua la sua battaglia contro i, appartenenti a un gruppo organizzato, che l’hanno attaccato e insultato, appendendo deglicontro l’ex capitano bianconero. Lo fa attraverso una lunga intervista a La Stampa, ecco le sue parole.“Le cose non cambiano, o cambiano lentamente, perciò. Porto avanti e condivido le battaglie in cui credo anche pensando ai mieiaicome loro: sento di avere delle responsabilità. Non mi tocca il contenuto dello striscione, maio ho la pelle dura, altri no ed è giusto proteggerli

“Mi ero preparato, si parlava di percentuali di tifosi e ho riportato quanto avevo letto. Mi lascia perplesso cheNon generalizzo a tutti i tifosi, ci mancherebbe, nemmeno a tutti gli, ma una fascia lo vive così e va combattuta:andare con uno striscione davanti a un locale di cui nemmeno sono unico socio.. Li avessi di fronte cosa gli direi? Cercherei il confronto che avrei voluto dall’inizio. Da persone civili. Senza vederli nascosti dietro lo striscione per sentirsi più forti”

“Il calcio è uno specchio della vita, della società e dei suoi problemi, ma è anche da qui che bisogna cominciare.e quando viene superato la risposta non può essere il silenzio. Lo insegno ai miei figli e agli adolescenti che sognano di diventare calciatori e che seguo con la mia: ben venga allora il coraggio di opporsi al malcostume di un calcio dove vale tutto.La mia passione bianconera risale all’infanzia, quando papà e mamma mi portavano allo stadio e poi ad allenarmi con la maglia che avevo sempre sognato. Nessuno può permettersi di far leva su una dichiarazione basata su un dato per mettere in dubbio la mia fede”

La "colpa" di Marchisio era una frase pronunciata al podcast De Core: “Torino è calda soprattutto per la, non della Juve. Il tifoso della Juventus a Torino non è che non si trova tanto maQuando c’è il derby della Mole sono loro, che lo fanno tenere sempre attivo. Mentre il tifoso della Juve èSiamo ovunque ma non abbiamo il nostro nucleo principale diciamo così“, aveva detto, facendo infuriare il gruppo dei Drughi che hanno esposto due striscioni, uno all'Allianz Stadium, uno di fronte a un ristorante di sua proprietà. "Da giocatore lacchè della società, da disoccupato sei un rinnegato! E nella vita Marchisio uomo di m...", questo quanto si leggeva sui due striscioni.