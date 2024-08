Napoli, retroscena Mario Rui: ha rifiutato 5 offerte e ha spento il telefono

Getty Images

per cui, ormai da 7 anni, è sotto contratto. L'esterno portoghese è infatti finito ai margini del nuovo progetto di Antonio Conte fin dalle prime battute della nuova gestione e, non a caso, la società ha dato mandato al suo agente di trovargli una sistemazione in uscita in questo calciomercato.L'esterno lusitano, che in un primo momento sperava in un ritorno in Portogallo, ha poi respinto di giornate in giornate tutte le proposte fattegli sia dal ds Giovanni Manna che dal suo agente Mario Giuffredi. Secondo CalcioNapoli 24,(che gli ha proposto un contratto triennale) ed infine anche ilche giocherà in Europa in Champions League. Nulla da fare anche per ilche nell'ultimo giorno di mercato ha proposto un ingaggio record da 5 milioni in due anni e mezzo.

Mario Rui, riporta sempre CN24 non solo ha detto no alle proposte economiche,La rabbia è tanta sia da parte del club che dell'agente. Mario Rui ha davanti a sè ancora due anni di contratto, ma già oggi resta a tutti gli effetti fuori rosa.