Napoli, ufficiale la lista Serie A: Osimhen fuori! La scelta su Folorunsho e Mario Rui

Si conclude la sessione estiva di calciomercato, il Napoli ha messo a segno sette colpi in entrata. Da Rafa Marín all'ultimo Gilmour, passando per Spinazzola, Buongiorno, Neres, Lukaku e McTominay, gli azzurri iniziano a cambiare volto in maniera significativa. Ci sono state tante cessioni e diversi inserimenti che oggi sono visibili sul sito della Lega Serie A. La notizia tanto attesa riguardava Victor Osimhen, che non è stato inserito in lista, così come Mario Rui. Reintegrato, invece, Folorunsho. Ecco i 25 calciatori nella rosa del Napoli:: Caprile, Spinazzola, Mazzocchi, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Anguissa, Folorunsho, Kvaratskhelia, Lobotka, Gilmour, McTominay, Ngonge, Simeone, Lukaku, Neres.

: Meret, Di Lorenzo, Raspadori, Politano.: Contini, Zerbin.Questo l'elenco per reparti:: Meret, Caprile, Contini.: Spinazzola, Mazzocchi, Olivera, Rrahmani, Juan Jesus, Buongiorno, Di Lorenzo.: Anguissa, Folorunsho, Kvaratskhelia, Lobotka, Gilmour, McTominay.: Ngonge, Simeone, Lukaku, Neres, Raspadori, Politano, Zerbin.