Marocco, i convocati di Regragui: due "italiani" per le sfide con Gabon e Lesotho

Redazione Calciomercato

Ilsi prepara ai prossimi impegni che vedranno la squadra dicimentarsi in due sfida valide per le. La formazione magrebina, in particolare, affronterà nella pausa nazionali prima ile poi il. In vista delle due sfide, in programma rispettivamente il 15 e il 18 novembre, il tecnico marocchino ha diramato, tra i quali compaiono anche due giocatori della Serie A, ovvero Amirdella Fiorentina e Adamdel Torino. Questo l'elenco completo dei convocati:: Yassine Bounou (Al-Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane), Salaheddine Chihab (MAS Fez) e Ayoub El Khayati (FAR Rabat).

: Achraf Hakimi (PSG), Noussair Mazraoui (Manchester United), Nayef Aguerd (Real Sociedad), Abdelkabir Abqar (Alavés), Jamal Harkass (Wydad Casablanca), Adam Masina (Torino), Adam Aznou (Bayern Monaco), Yahya Attiat Allah (Al-Ahly).: Bilal El Khannouss (Leicester), Amir Richardson (Fiorentina), Ismael Saibari (PSV Eindhoven), Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Oussama Targhalline (Le Havre), Eliesse Ben Seghir (Monaco), Azzedine Ounahi (Panathinaikos).: Ilias Akhomach (Villarreal), Brahim Diaz (Real Madrid), Soufiane Rahimi (Al-Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Youssef En-Nesyri (Siviglia), Osame Sahraoui (Lilla), Abde Ezzalzouli (Betis Siviglia).