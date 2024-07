Getty Images

Marotta: "Blocco Inter in Nazionale? Non parlerei di fallimento. Il sistema calcio non esiste, ci sono troppi litigi" VIDEO

Il presidente e amministratore delegato dell'Inter, ma anche consigliere della Lega Serie A all'interno della Figc, Beppe Marotta, ha parlato a margine dell'evento di apertura del calciomercato estivo 2024/25 a Rimini anche del fallimento della nazionale agli Europei 2024 difendendo i calciatori e Spalletti.



BLOCCO INTER - "Sentivo parlare di fallimenti, no di sicuro, per quanto ci sia da evidenziare gli elementi di critica. Una delle terapie migliori è rafforzare i rapporti di confronto tra i club e la Nazionale, vanno intensificati".



TROPPI LITIGI - "Oggi invece siamo davanti a un sistema che non esiste: troppa litigiosità e personalismi senza una visione d'insieme che faccia sedere a un tavolo e analizzare tema per tema tutte le problematiche evidenziate. Mi preme però sottolineare come esistano grandi qualità positive di una nazione che è sempre stata l'orgoglio di tutti".



I 4 SAGGI - "Può essere uno strumento ma questa fase critica ha bisogno di analisi che vada indietro nel tempo. Ci manca qualità tecnica e talenti che non ci sono più. Poniamoci una domanda. I talenti sono sempre nati tra i ceti meno abbienti ma oggi per giocare a calcio devi pagare e non tutte le famiglie possono. Il sistema scolastico allora deve venire incontro per aiutare".



SPALLETTI CT - "Se può essere un grande ct? Credo di sì, non ho mai visto un allenatore infallibile o che abbia la bacchetta magica per vincere tutto. Ha delle grandi qualità, l'ha dimostrato in carriera e dobbiamo sottolineare come abbia preso da poco la Nazionale ed è giusto passare da certi processi. Dispiace ma fa parte della crescita per tutto il movimento".