. Entro martedì - scadenza fissata a lunedì 20 maggio, giorno festivo in Lussemburgo - Steven Zhang deve restituire 380 milioni di euro, comprensivi di interessi, per evitare che Oaktree escuta le quote societarie date in pegno nel 2021 per il finanziamento a Suning. Negli ultimi giorni sembrava dietro l'angolo un accordo fra il presidente nerazzurro e un altro fondo, Pimco, per un nuovo finanziamento da circa 430 milioni che consentisse di restituire il prestito e allungare al 2027 la deadline per l'era Zhang.

Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, al momento, lo scenario Inter è il seguente: