Greenwood e le accuse di violenza, De Zerbi: "Lo proteggerei contro tutti". E Marsiglia insorge

Getty Images

per tentato stupro, aggressione e comportamento coercitivo di controllo dopo che sono cadute le accuse nei suoi confronti. Prima arrestato, poi rilasciato su cauzione e quindi sospeso dalper i fatti che hanno coinvolto l'ex compagna Harriet Robson, l'inglese classe 2001 ha ritrovato minuti e gol in Spagna, al, prima di rientrare ai Red Devils dal prestito, in attesa di una nuova squadra.Per portare Mason in Francia, sono prontiL'affare è ben impostato, il giocatore non fa parte del progetto United, ma il parere dell'opinione pubblica è un ulteriore ostacolo da superare.

E' evidente che la scabrosa vicenda privata rimarrà una macchia che lo accompagnerà nel corso della sua carriera. La città di Marsiglia si è divisa alla notizia del suo possibile arrivo: “Greenwood ha avuto un comportamento inqualificabile e inaccettabile. Ho visto le immagini della moglie e ne sono rimasto profondamente scioccato. Massacrare una donna in quel modo è indegno e”, le parole del sindaco. Molti sposano questa linea, altri sono dell'idea che Greenwood debba essere concessa una possibilità.

L'allenatore dell'OM è dall'inizio dell'estate l'italiano, che è stato coinvolto sul tema e se l'è cavata con qualche affanno: “Per ora parliamo di niente, perché non lo abbiamo acquistato.. Non so cosa sia successo nel suo passato. Penso che entrare nella vita privata delle persone senza sapere le cose sia sbagliato, e io non sono nessuno per farlo.”. La stampa non ha gradito: potrebbe essere un'opposizione irresistibile, tenuto anche conto del fatto che i tifosi hanno costretto l'ex tecnico Marcelino ad andarsene lo scorso autunno perché scontenti del gioco espresso.