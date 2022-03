innovativo: il primo Master Italiano (online) per Osservatori Calcistici Internazionali, che si terrà nelle serate del 1-3-5-7-9 aprile 2022 (dalle 19.30 alle 22.30) con la piattaforma GOOGLE MEET!è rivolto a tutti coloro – addetti ai lavori o semplici appassionati di calcio – interessati ad essere formati sui segreti dell’osservatore di calcio, dall’attività del talent scout fino a quella del match analyst.I 5 migliori osservatori (che saranno valutati attraverso un esame finale) saranno segnalati al Ct della Nazionale del Sud Sudan Stefano Cusin per svolgere uno stage professionale a favore dell’Allenatore italiano che interverrà anche in una delle serate del Master!attualmente Ct della Nazionale del Sud Sudan, è un allenatore con una carriera internazionale sorprendente. Ha allenato, oltre che in Italia, Francia e Bulgaria, nei seguenti Paesi: Cameroon, Congo, Bulgaria, Libya (vincendo la Libyan Premier League nel 2009), Saudi Arabia, United Arab Emirates (come vice allenatore di Walter Zenga nei club Al Nassr Riyad, Al Nas Dubai e Al Jazira Sports Club), Palestina (vincendo, come primo allenatore, trofei importanti con l’Al Ahli Al Khalil), England (come vice di Zenga nel Wolves Wolverhampton), Cyprus, Palestine e Iran. Ha allenato calciatori di livello internazionale come Luca Toni, Helder Costa, Ricardo Oliveira, Zé Love, Mark Bresciano, Romain Saiss e tanti altri ancora.I docenti, capitanati da PAOLO GREATTI (ex osservatore di Udinese, Verona, Padova, Frosinone, Sassuolo e Roma), si metteranno davvero a disposizione dei partecipanti, osservatori o aspiranti tali,Si tratterà di un vero e proprio PERCORSO FORMATIVO, articolato nei suddetti 3 MODULI FORMATIVI (15 ORE DI LEZIONE ONLINE), nel corso del quale gli aspiranti OSSERVATORI DI CALCIO saranno impegnati con esercitazioni anche al di fuori delle ore di docenza online. Le esercitazioni saranno corrette e esaminate dai docenti.(l’Attività del Talent Scout): tre lezioni online di 3 ciascuna, durante le quali sarà spiegato come si osservano i giovani calciatori e come si scrivono le relative relazioni tecniche. Il nostro illustre docente Paolo Greatti svelerà, in particolare, i trucchi del mestiere dell’osservatore di calcio (es. come si redige una scheda tecnica, quali sono i parametri per valutare le potenzialità di un giovane calciatore, con particolare attenzione ai c.d. tempi di gioco).(l’Attività del MATCH ANALYST): due lezioni online di 3 ciascuna durante le quali verranno spiegate le basi della match analysis; attraverso la proiezione di ben 200 slide verranno illustrate le tecniche per raccogliere i dati di una partita di calcio e per tagliare le immagini da un video master attraverso software gratuiti che tutti possediamo nei nostri PC! Ricordiamo che la figura del match analista è sempre più ricercata nei dilettanti e nei professionisti.(l’attività si potrà svolgere attraverso l’osservazione via video dei calciatori africani attenzionati dalla Federazione africana che militano nei campionati professionistici di tutto il mondo: almeno 100 i calciatori da selezionare!)A tutti i partecipanti saranno inviati online: tessera digitale magnetica del Football Talent Scout (personalizzata) + tessera digitale magnetica del Football Match Analyst (personalizzata) + certificato finale MASTER IN FOOTBALL SCOUTING.