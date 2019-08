L'ex attaccante di Milan, Catania e Barcellona Maxi Lopez, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva del mercato della Serie A, delle scelte complicate che gli argentini Dybala, Higuain e soprattutto Mauro Icardi, marito della sua ex-moglie Wanda Nara, dovranno fare per il proprio futuro.



HIGUAIN E ICARDI - "Higuain e Icardi dovranno trovare squadra: sono attaccanti forti, hanno fatto tanti gol in Serie A e non penso che faranno fatica a trovare squadra"



LAUTARO - "Lautaro Martinez è fortissimo, ha bisogno di giocare da prima punta con continuità e avere la fiducia dell'allenatore. Con uno come Conte, che lavora molto e che tra gli italiani è tra i più forti, l'Inter quest'anno ha ridotto un po' il gap con la Juventus".



DYBALA - "Dybala è stato uno dei giocatori più forti in assoluto, ma a volte dopo tanti anni in una squadra si deve cambiare, fare un'esperienza diversa e cercare di fare la differenza in un posto diverso. Se se ne è parlato tanto è perché la Juventus ha fatto la sua scelta. E' un giocatore fortissimo, magari cambiando e andando da un'altra parte potrà esprimere qualcosa in più di quello che ha fatto alla Juve"



DE ROSSI - "De Rossi al Boca Juniors? E' una notizia molto importante per il calcio argentino. E' una cosa positiva, molto bella, anche se io tifo per l'altra squadra... (il River ndr.) Poteva andare a giocare altrove, penso che sia stata una cosa molto carina e positiva".



ICARDI VATTENE! - "​Penso che quando si ha voglia di continuare a crescere e di fare altre cose, si trova subito un altro progetto e si riparte. Certo, se quando un giocatore gioca tanti anni in una squadra è difficile lasciarla. La cosa giusta da fare per Icardi è provare ad andare altrove e continuare, perché la carriera di un giocatore è molto corta e si deve sempre dimostrare".



DE PAUL - "Già l'anno scorso avevo detto che De Paul meritava di giocare a un livello più alto. Adesso lo ha dimostrato in Copa America e ora è il tempo per lui di fare un saltino in più nella sua carriera"



BALOTELLI IN BRASILE - "Balotelli al Flamengo? Dipende da cosa vuole lui, non so se vorrà spostarsi in un posto così. Io l'ho fatto tanti anni fa ed è andato molto bene. La mia prima esperienza è stata molto positiva, ma io lo vedrei più a giocare in Europa"