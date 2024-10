Maximilian Ibrahimovic: "Fino a 11 anni odiavo il calcio. Il gol all'Inter speciale. Mia madre è il mio modello"

Getty Images

, figlio di, giocatore della Primavera rossonera e fresco di convocazione con la Svezia Under 18, si racconta in una lunga intervista alla testata svedese Sportbladet. Di seguito la traduzione riportata da milannews.it.“Ho iniziato piuttosto tardi, avevo nove anni. Ho iniziato in un club locale in Francia, a Parigi. Sono rimasto lì per qualche mese, forse per un anno. Poi ho giocato nell’academy del PSG. Dopo sono passato all’academy del Manchester United. Dopo ci siamo trasferiti negli USA, ho giocato in un club locale a Los Angeles. Poi per gli ultimi mesi ho giocato per i L.A. Galaxy. Poi mi sono trasferito in Svezia, sono andato all’Hammarby. E infine mi sono trasferito in Italia per giocare con il Milan”.

“Ho bei ricordi dappertutto, ma è al Milan dove mi sono sentito meglio. Giocare per il Milan è davvero speciale. È uno dei club più grandi di tutti i tempi, non ci sono molti altri club che possono reggere il confronto”.“Quando ho segnato contro l’Inter ho baciato la maglia: fare gol nel derby è molto speciale. Non posso fare altro che ringraziarli”.“Fino ai miei 11 anni odiavo il calcio. Pensavo fosse la peggior cosa al mondo. Poi ad 11 o 12 anni mi è iniziato a piacere”.

“Era così, lo odiavo e basta. Niente mi sembrava giusto, era tutto sbagliato. Venivo sempre paragonato a mio papà. Non mi ci trovavo, ma poi ho trovato l’amore per questo sport”.“Un giorno mi sono svegliato e c’è stato questo “click” nella mia testa, è successo”.“Inglese, svedese ed italiano. Non sono molto bravo con il francese”.“Ci sono volte in cui non so una parola in due di queste lingue, ma la so con la terza (ride, ndr). C’è un mix”.

“Eccoti la lista. Stoccolma, Barcellona, Los Angeles, Milano. Forse ho dimenticato qualcosa, ma penso siano più o meno queste”.“La Svezia è la mia casa, da dove provengo”.“No, quest’anno no”.“Ho smesso di andarci l’anno scorso, ma non ho ancora finito l’ultimo anno”.“In verità buoni. Ma quest’anno è stato così intenso che è difficile gestire anche la scuola”.

“Difficile, dipende dall’insegnante. Mi piaceva Lingue”.“Mio papà è molto bravo con le lingue, ne conosce tante. Quindi penso di aver preso da lui”.“Altre cose (ride, ndr). L’intelligenza”“È la numero uno. È speciale. Senza di lei la famiglia non esisterebbe”.“Sì, in un certo senso. Per me è la migliore. Supporta sia me che Vincent (il fratello, ndr) e tiene unita la famiglia”.

“Non posso dirne solo uno… Leao, Neymar e Ronaldinho”.“Voglio essere me stesso. Ma se dovessi riuscire a fare tanto di quello che fa Leao sarei sicuramente felice. Quando lo vedo rimango davvero senza parole, è veramente speciale (Maximilian usa la parola “star-struck”, nel gergo si usa per esprimere grande ammirazione e rispetto nei confronti di un personaggio famoso, ndr)”.“Non, non lo conosco personalmente ma ci siamo allenati insieme qualche volta in prima squadra”.

“Anche questo è speciale. La prima volta mi sono sentito come un bambino in un negozio di caramelle. Ora ci ho fatto un po’ l’abitudine, vedo gli altri giocatori in un’ottica di competizione”.“Meno di quanto pensiate. Mi ha dato sempre buoni consigli, è tutto”.“La cosa più difficile è credere che sei veramente nell’ombra e pensare a tutte le grandi cose che ha fatto. Invece io mi concentro solo su me stesso e quello che faccio, senza paragonarmi a lui o chiunque altro”.

“È un qualcosa che ho imparato col tempo, non c’è un momento specifico”.“(Ride, ndr). Probabilmente Vincent ha più talento, diventerà un buon giocatore”.“No, non c’è pressione su di lui (ride, ndr). Lavora duro ogni giorno e ancora non se ne parla. Sarà speciale”.“Voglio vincere e diventare uno dei giocatori più forti. Miro in alto, voglio essere tra i migliori”

“Conta solo il Milan”“Probabilmente dovrei dire Hammarby”.“Dipende dalla giornata… Ma con la pasta non puoi mai sbagliare”.“Io o mia mamma”.“Quando cucino io la pasta non esce tanto buona, quindi ti direi nessuno”.“Non sono abbastanza bravo, mi esce sempre troppo poco cotta”.“Milanello è speciale. Lo conosco da tanti anni. Le strutture sono le stesse di quando Maldini e tutte le altre leggende erano lì, è lo stesso stile che contribuisce ad avere quest’atmosfera da anni ’80. È speciale”.

“Ci sono molte star. Non posso sceglierne uno, c’è tanta qualità in tanti ruoli”.“Non ne ho idea (ride, ndr)”.“Arriva. Sto studiando, ma non è così divertente o facile”.“Mamma è più brava, ma ho scelto di andare a scuola guida. Penso che sia la strada più facile”.

“No, voglio le mie (ride, ndr)”.