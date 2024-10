Milan, dove è finito Ibrahimovic?

Dopo le due sconfitte consecutive rimediate prima della sosta tra Leverkusen e Firenze ilfa nuovamente i conti la critica feroce nei confronti della squadra e di Paulo Fonseca e si riaccendono anche i fari sul dirigente svedese.Fa rumore il silenzio del gigante di Malmo, riapparso sui social nelle ultime ore per evidenziare una ferita alla testa ricucita. Non tanto per il tempo in sé, sono trascorse soltanto due settimane dalle ultime parole di Ibra (pre-derby), quanto più per le situazioni sviluppatesi in casa rossonera dalla vittoria con l'Inter, che sembrava poter dare nuovo slancio alla stagione del Diavolo e invece non ha trovato continuità se non nel seguente successo sul Lecce: tra Champions League e Serie A, episodi che avrebbero potuto giovare di un intervento anche mediatico del Senior Advisor della proprietà

- I tackle non erano il suo mestiere da calciatore, ma da dirigente la storia cambia e i tifosi se ne aspettavano probabilmente uno dopo le. Fonseca non si è risparmiato, criticando duramente l'operato del direttore di gara e del VAR per il mancato rigore su Loftus-Cheek e alcune chiamate più che discutibili durante la gara, come il colpo di Tapsoba a Theo Hernandez e la gestione dei cartellini. Occasioni che spesso chiamano i dirigenti ad intervenire ai microfoni delle tv a perorare la causa dei tesserati e ad essere il volto di un club insoddisfatto se non furente.. Presi di forza, calciati e sbagliati da Theo Hernandez e Tammy Abraham, nonostante il rigorista designato fosse Christian Pulisic come spiegato anche in maniera infastidita da Fonseca nel post-gara del Franchi. Il portoghese si è esposto, ma dopo l'episodio e il secondo ko dopo prima della sosta il popolo rossonero invocava una voce più altisonante.almeno dal punto di vista pubblico, preferendo gestire la questione quietamente e lontano dalle telecamere come accaduto in precedenza con il cooling break di Roma che aveva coinvolto Theo e Leao.

- Pensare che la stagione 2024/25 era iniziata con altre premesse e una certezza:. A partire dalla presentazione del progetto Milan Futuro proseguendo con le presentazioni dei colpi di mercato (Morata, Pavlovic). Un ruolo ribadito anche nell'a Sky prima del Liverpool. Uno scambio ricco di dichiarazioni forti che hanno fatto il giro del web, nello stile cui Ibra aveva abituato anche da calciatore: "Il mio ruolo è semplice:. So che Boban non l'ha capito, ma ora glielo ridico: comando io. Io lavoro e si lavora in silenzio", e anche ". Non mi riferisco alla squadra, ma a chi ci sta attorno e il livello è troppo basso". Frasi che non hanno ricevuto un'accoglienza unanime, "da spaccone" per alcuni e certamente non rinfrancate dalla deludente sconfitta contro i Reds.

- Proprio quelle parole hanno segnato però un punto di svolta e aperto una fase 2.0 dell'Ibra dirigente, che ha seguito una politica più low profile almeno dal punto di vista mediatico. La sua presenza dal punto di vista del lavoro quotidiano d'altronde non è mai mancata a Milanello e non solo e lo aveva rivendicato già nelle scintille con Boban ("Dal primo giorno che sono entrato"). Anche quando non era apparso in favore di telecamera era regolarmente allo stadio e nelle occasioni in cui ha saltato partite (Lazio e Venezia) erain persona a rappresentare la proprietà. Nessun cambio di approccio dal punto di vista operativo "dietro le quinte", ma unaprobabilmente anche per evitare sovraesposizioni che possano prestare il fianco a strumentalizzazioni in un momento per il Milan.

Una conferma l'ha data lo stesso Zlatan prima del derby: "La critica fa parte del lavoro, delle responsabilità. Non importa il mio ruolo, importa il Milan:E' un lavoro impegnativo e mi piace, ma non è un one-man show. L'ho sempre detto, chi mi critica non mi disturba, ma mi dà gas". Una stilettata che lascia intendere come Ibrahimovic non si aspettasse la lunga coda di polemiche seguite alle uscite pre-Liverpool. Soprattutto per quella frase, "", che ha spalancato la porta alle più svariate interpretazioni e all'ipotesi di una convivenza complicata con l'amministratore delegato

- Emblematica da questo punto di vista la polemica nata dal post Instagram di, professoressa dell'Harvard Business School ed esperta in business dell'intrattenimento, media e sports. L'economista è stata a Milanello perché ha dedicato un suo studio al club rossonero, avendo avuto proprio Furlani come alunno ad Harvard, e nelle foto pubblicate ce n'è una che ha infiammato il web. Furlani e Elberse posano davanti a una lavagna sulla quale è raffigurato. Un gesto che sui social - e non solo - è stato letto come una provocazione, una chiara risposta a quel "Comando io, sono io il boss e tutti gli altri lavorano per me" di Ibra.

Una lettura alimentata anche dal momento difficile che il Milan sta affrontando sul campo, dagli sviluppi sulla questione stadio tra San Donato e San Siro e dalle voci su una possibile cessione di quote del club da parte di Cardinale, smentite da RedBird mediante portavoce. Una lettura che pone l'enfasi sulla tempistica e la dicotomia con le dichiarazioni di Ibra e omette altri dettagli del post stesso, comea Milanello (ha posato con Elberse) o il fatto che sia una dichiarazione dello stesso Zlatan ad aprire lo studio (""). O ancora che, al netto del contesto, l'organigramma rifletta di fatto la struttura del club, con Ibra e Moncada a riportare all'amministratore delegato nel gruppo di lavoro e lo stesso CEO ad avere potere di firma per accordi commerciali, contratti e accordi di compravendita dei calcatori.

- La sosta è l'occasione per raffreddare gli animi e organizzare la ripartenza in vista del ciclo di partite che attende il Milan, con il doppio impegno a San Siro contro, prima del Bologna e del big match con il Napoli che chiuderà ottobre. In campionato c'è da riprendere il cammino,. Le gare con i friulani e con i belgi sono crocevia importanti e appuntamenti da non fallire. E in queste occasioni ci si aspetta anche il ritorno di Ibrahimovic davanti alle telecamere, per dare risposte agli interrogativi che accompagnano il delicato momento del Diavolo e dare anche un segnale forte, alla squadra, a Fonseca e al mondo rossonero. E per scoprire in quale versione si presenterà lo svedese, s