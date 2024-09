Getty Images

Mazzarri candidato alla panchina della Dinamo Zagabria dopo i 9 gol presi in Champions dal Bayern

Redazione CM

10 minuti fa



La Dinamo Zagabria è alla ricerca di un nuovo allenatore. La sconfitta per 9-2 sul campo del Bayern Monaco in Champions League è costata la panchina al tecnico bosniaco Sergej Jakirovic, rimpiazzato da Sandro Perkovic nella partita di oggi in campionato in casa dello Slaven Belupo.



Tra i candidati all'incarico di nuovo allenatore c'è anche Walter Mazzarri, ex Napoli e Inter.

In Croazia c'è già un altro tecnico italiano: Gennaro Gattuso, alla guida dell'Hajduk Spalato.