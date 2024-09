Getty Images

E' una notte scoppiettante quella che apre la. Oltre alle emozioni regalate dalle sfide di Juventus e Milan, sono molti gli spunti arrivati dalle altre sfide europee. A partire dalla prima vittoria del Real Madrid campione in carica, passando per laInsieme alla Juventus, che ha vinto 3-1 al debutto contro il PSV Eindhoven all'Allianz Stadium, il primo match della League Phase in campo alle 18.45 è la sfida fra, terminata 0-3 in favore della formazione ospite.Ma è alle 21 che va in onda lo show: all'Allianz Arena di Monaco il Bayern di Vincent Kompany va a spasso contro la Dinamo Zagabria e segna addiritturaa inizio secondo tempo. Per i tedeschi si tratta di un: nessuno aveva mai segnato 9 gol in un match di Champions League. A questo, si aggiunge anche il

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Segui la Champions League in diretta su NOW

GUARDA SU NOW

Vince anche ilche al Bernabeu rifila un, con gol di Mbappé, Rudiger ed Endrick. In contemporanea con Milan-Liverpool (1-3), loaffronta infine ilvincendocon i francesi in 10 dal 40' dopo l'espulsione di Angel Gomes.