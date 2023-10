Guerra di nervi tra PSG e Real Madrid, con l‘obiettivo di assicurarsi il calciatore più forte del mondo, Kylian Mbappè. Al Khelaifi, presidente dei parigini, fa sul serio: un miliardo di euro la cifra che il club francese ha intenzione di investire per trattenerlo a Parigi, contando il triennale, in realtà un 2+1, da 630 milioni di euro lordi firmato nel 2022 e altri 400 milioni spesi sul mercato estivo del 2023, necessario per rendere la squadra all’altezza della big d’Europa e sedersi a trattare, grazie anche agli ingaggi risparmiati dopo la partenza di Messi, Neymar, Ramos e Verratti.

IL PIANO DI AL KHELAIFI - Un piano concreto basato sul merito sportivo, richiesto espressamente dallo stesso fuoriclasse di Bondy per cominciare a parlare di prolungamento e non preparare subito le valigie per Madrid. La stagione del PSG per ora è altalenante, ma i presupposti, soprattutto in Europa, sono buoni. Il numero 7, dopo aver rinunciato alla clausola per andare oltre il 2024, ha concesso spiragli alla dirigenza, per un nuovo contratto con scadenza 2026. Voci non confermate che però lasciano intendere che il dialogo è ripreso, per trovare una soluzione e impedire che Mbappé se ne vada da svincolato, al Real Madrid, al termine della stagione.