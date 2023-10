, dopo Kylian, si chiamaL'enfant prodige del PSG sta stupendo addetti ai lavori e tifosi,con cui affronta da titolare partite importanti come quella di mercoledì in Champions League contro il Milan, di fronte al Parco dei Principi gremito, o scivolose come quella di oggi a Brest: il risultato parla di palma dinella sfida ai rossonerifondamentale per il 2-3 finale.- Ciò che meraviglia maggiormente è l'età del centrocampista,interprete completo sia in fase di impostazione della manovra che nei recuperi difensivi, è uned è stato,, oltre ad essere il primo nato nel 2006 a debuttare nella massima serie francese e il più giovane calciatore a partire titolare in una sfida a eliminazione diretta della coppa europea.- Le prestazioni di Zaire-Emery non sono passate inosservate a Didier, commissario tecnico della Francia, che dovrebbe. Non solo, i dirigenti del PSG, Campos in testa, ora vogliono blindarl, ma la volontà del club è quella di, anche per toglierlo dalle mire delle squadre estere,in testa.@AleDigio89