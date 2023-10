Nel primo pomeriggio il PSG ha affrontato il Brest (3-2 per i campioni in carica, doppietta di Mbappé e gol di Zaire-Emery). I parigini hanno realizzato un rigore decisivo negli istanti finali della partita, ma dalla fine si parla solo dell'esultanza di Mbappé dopo il suo secondo gol. Molto arrabbiato con il pubblico, l'attaccante dei Blues ha fatto diversi gesti verso la tribuna del Brest per provocare e intimare al pubblico di stare zitto.



“Beh, certo, e avrei dovuto anche cantare con loro quando hanno insultato il mio compagno di squadra. Alcuni non hanno davvero mai messo piede su un campo di calcio, a prescindere dal livello…” ha scritto sui social in risposta a chi lo criticava per il suo comportamento, motivato dalla difesa di Hakimi, bersagliato da insulti per via delle accuse di violenza a suo carico in passato.



Hugo Magnetti (25 anni), centrocampista del Brest, ha notato “un po' di mancanza di classe da parte di Kylian Mbappé, che ha voluto rilassarsi, non è morto nessuno, ma dà fastidio. Resterà nella nostra testa per il ritorno. Saremo desiderosi di “vendicarci”, anche se è una parola grossa. Spero per loro che abbiano il coraggio di fare la stessa cosa contro il Bayern o il Real".