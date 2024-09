Mbappé si sblocca in Liga e trascina il Real Madrid: doppietta al Betis

AFP via Getty Images

Il quarto tentativo è quello buono,L'attaccante francese classe 1998 è il protagonista assoluto nella vittoria dei blancos contro ilnella quarta giornata del massimo campionato spagnolo:, l'ex PSG decide l'incontro con unaUna doppia buona notizia per le merengues di Carlo Ancelotti, che sbloccano un'altra risorsa offensiva e tornano al successo in campionato dopo il pareggio contro il Las Palmas nel turno precedente. il Real Madrid sale quindi a 8 punti in classifica, seconda vittoria dopo quella contro il Valladolid (completa il pareggio alla prima giornata contro il Maiorca.

Primi due gol in Liga per Mbappé, non i primi in assoluto per il francese che era già andato a segno contro l'nella Supercoppa Europea. Il Real Madrid affronterànella fase campionato della nuova UEFA Champions League.