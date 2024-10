McKennie salta la partita degli USA, Pochettino: "Ha alcuni problemi". Cosa filtra per Juventus-Lazio

AFP via Getty Images

Mauricio Pochettino ha fatto il suo esordio ufficiale da commissario tecnico degli Stati Uniti nel corso dell'amichevole che gli. Chi, però, non è stato protagonista del match è il centrocampista della Juventus Weston, escluso dal match da parte del tecnico argentino.L'ex Leeds ha saltato al sfida amichevole contro Panama a causa di alcuni problemi che hanno reso impossibile il suo impiego in campo, come confermato dal suo ct Pochettino nel post partita: "Lo proteggeremo.".

Le condizioni del texano vanno senza dubbio monitorate. Come noto, McKennie gioca da diverso tempo con un tutore alla spalla che, comunque, non gli ha mai impedito di scendere in campo. In casa bianconera, al momento,, in attesa di capire se l'ex Schalke salterà anche la sfida col Messico oppure tornerà regolarmente in campo. Da tener conto che non ci sarà quasi sicuramente Koopmeiners, alle prese con problemi al costato.