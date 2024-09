Inter, Lautaro fermo a zero gol: l’ingaggio da 10 milioni peserà sui giudizi

L’Inter vista a Monza si è trascinata dietro un bel po’ di polemiche, fatta eccezione per un paio di elementi, la critica non ha risparmiato praticamente nessuno ein classifica e la migliore forma fisica sembra un miraggio. Il Toronelle gambe, visto che l’Inter ha preferito impiegarlo immediatamente già ad agosto, invece che rimandare il suo esordio per consentirgli di mettersi in pari con gli altri. Sta di fatto che il risultato per adesso non ha pagato in termini di gol e spesso anche per quanto riguarda le prestazioni, visto che l’argentino è stato tra i peggiori in campo sia contro il Genoa che contro il Monza.

Esiste un caso Lautaro? No,che gli amanti delle buone maniere non amano sottolineare e che invece è anche una forma di responsabilità alla quale l’attaccante non può assolutamente sottrarsi., visto che in qualche modo è stato messo sul piano dei top d’Europa. E a certi livelli si sbaglia poco e si segna tanto, perché come sempre bisogna raccogliere oneri e onori.

Adesso arrivano City e Milan, si entra nella terra del Toro, campi in cui bisogna fare la differenza e dimostrare. Perché ogni anno riparte da zero e bisogna riconfermarsi. Discorso che per esempio conosce benissimo proprio Alessandro Nesta, allenatore del Monza che ieri ha fermato l’Inter e che in passato è stato tra i più grandi difensori della storia: