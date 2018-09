A volte ritornano. Perché Jorge Mendes e la Juventus hanno aperto un canale importante nell'ultima estate, da Joao Cancelo fino alla clamorosa operazione Cristiano Ronaldo, mosse utili anche a spalancare le porte della Continassa al più potente procuratore del mondo. Sarà ovviamente la Juve con la sua dirigenza a valutare le mosse da seguire o meno; intanto, Mendes prepara un'altra operazione, ovvero la gestione di Angél Di Maria per il suo ultimo grande contratto, visti i 31 anni che lo attendono a febbraio e il contratto a scadenza a giugno col Paris Saint-Germain.



RINNOVO E PROPOSTE - Da metà agosto, Mendes ha già sul tavolo la proposta di rinnovo da parte di Al Khelaifi per il PSG: Di Maria però vuole pensarci, non esclude di rimanere a Parigi ed è una soluzione probabile, intanto il suo agente lo ha già proposto a diversi club internazionali. Tra questi, anche la Juventus che ha saputo di questa opportunità Fideo a costo zero ancora da poter cogliere. Il nome non ha scaldato Marotta e Paratici per i costi dell'operazione e lo stipendio (chiederebbe poco meno di 10 milioni a stagione); verrebbe valutata se si presentasse davvero come parametro zero a gennaio, ma ad oggi niente aste con il Paris Saint-Germain che vuole tenerlo. Ma la Juve - insieme ad altri cinque club - è nelle idee di Mendes per il percorso di Angél Di Maria. Tutto da scrivere, con Parigi sullo sfondo...