Mercato Atalanta: un attaccante ceduto allo Young Boys

L'Atalanta ha comunicato sui proprio canali ufficiali la cessione a titolo definitivo dell'attaccanteL'attaccante gambiano già nella stagione 2023-2024 era in prestito al club svizzero. Colley ha giocato solo 5 gare in Serie A con i nerazzurri, ma il classe 2000 che si è reso protagonista di unil club svizzero in cui era già in prestito dalla scorsa stagione, che ha terminato conQuella di Colley, sbocciato in Primavera a Bergamo con bene, è la prima operazione ufficiale dell’Atalanta del mercato dell’estate 2024 che partirà il primo luglio.

L'Atalanta ha augurato anche il meglio al classe 2000 per il proseguimento della sua carriera. Il 24enne ha firmato unuomo mercato dei gialloneri: "Non è raro che un nuovo giocatoreQuesto è il caso di Ebrima Colley. Mae siamo sicuri che si svilupperà bene con noi grazie alla sua esperienza internazionale, ritmo e tecnica".