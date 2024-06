De Ketelaere, l'ex ds: "Vuole restare all'Atalanta. Milan? Volevo darlo al Leeds, Maldini ha avuto ragione"

Come nelle due passate estati, Charlesè e sarà protagonista del mercato. Due anni fa passò dalal, 12 mesi fa il trasferimentoche ora deve riscattarlo dai rossoneri. Del belga ha parlato, a gianlucadimarzio.com, l'ex direttore esecutivo e uomo mercato del Bruges. Vincent, che ha lasciato il club dopo 13 anni.- "Fu una trattativa non facile. Ciò che non giocò a favore del Milan fu il fatto che. Gli inglesi offrivano tanti soldi,. Io ero in una situazione di potere grazie a quell'offerta del Leeds e per Paolo Maldini di conseguenza non è stato facile. Io personalmente non avrei avuto niente contro se Charles fosse andato al Leeds ma poiIl problema è che la prima offerta dei rossoneri era di.. zero chance che avrei accettato!", ha detto.

- "Di lui ho ammirato il suo carisma e il fatto che è un dirigente ben preparato. Sin dall'inizio mi ha espresso molto chiaramente il suo punto di vista. Poi ognuno di noi lavora per il suo club e a volte le trattative possono avere clamorosi colpi di scena. Però posso solo dire che Paolo Maldini e Frederic Massara sonoPaolo l'aveva detto chema il problema è che in un club così grande come il Milan di tempo non ce n'è.Direi che il Milan ci aveva visto bene e l'acquisto era stato. Poi certo, a Bergamo non c'è la stessa pressione... Sui due dirigenti,Il loro lavoro ha fruttato uno Scudetto con una squadra giovanissima e perciò non si può dire che abbiano fatto male. Poi

per almeno un altra stagione. Siamo ancora in contatto e luiE da quello che ho sentito l'Atalanta vuole anche riscattarlo..."