Atalanta, Percassi: "Scudetto? Noi una grande medio-piccola, sognare non costa nulla"

Intervenuto al Festival della Serie A che si svolge nel weekend a Parma, l'ad dell'Lucaha parlato ai media presenti, tra cui Calciomercato.com:“La stagione è andata oltre ogni nostra aspettativa. La vittoria dell'Europa League è stata qualcosa di meritato sul campo, ma inaspettato. La nostra dimensione è quella di una squadra medio piccola e tornare in Champions è qualcosa di importante. Siamo molto contenti che realtà simili alla nostra come quella del Bologna riescano a raggiungere certi risultati”.“Due giorni fa erano 14 anni dal ritorno di mio papà all'Atalanta da presidente. L'obiettivo era quello di rimanere per 10 anni di fila in Serie A che non gli era mai successo. Dobbiamo continuare a ragionare così perché questa è la nostra realtà. Quello che abbiamo conquistato è stato grazie al nostro grande lavoro. Sognare non costa nulla, ma certe cose è giusto lasciarle ai sogni dei tifosi, ma noi sappiamo qual è la nostra realtà, che è quella di una grande medio-piccola”.

"Il settore giovanile è qualcosa in cui crediamo molto, rappresenta la storia della nostra società, di mio papà e la mia, ché ho giocato lì. C'è molto da fare, c'è un tema importantissimo sulla tutela del settore giovanile, la rimozione del vincolo mette in difficoltà i club. Speriamo se ne accorga anche il Governo perché la Federazione ci sta aiutando, ma bisogna parlare con il Governo”.