Mercato Bologna: i nomi per il dopo Zirkzee, tentativo per Gosens. A centrocampo Vranckx e Thorstvedt

Ilha presentato oggi il nuovo tecnico, che si è unito alla causa rossoblù dopo tre anni alla Fiorentina e guiderà la squadra nella stagione del ritorno in Champions League. L'area mercato capitanata da Sartori e Di Vaio dovrà lavorare per accontentarlo e allestire una rosa all'altezza della massima competizione europea, anche senza il bomber Zirkzee ormai destinato all'addio.L'ad Fenucci ha dichiarato di aver informato l'agente diche il centrale ex Basilea non si muoverà . Attorno a lui gli emiliani vorrebbero costruire la difesa, reparto per il quale piace Liliandel Brest. A sinistra Lykogiannis dovrebbe salutare e pende ancora il riscatto di Kristiansen dal Leicester, così si pensa a riportare in Italia Robin, ex Atalanta e Inter nell'ultima stagione all'Union Berlino. Il primo tentativo è andato a vuoto, tutto fa pensare che ne seguiranno altri.

A Freuler servono rinforzi: il primo nome uscito èdel Venezia promosso in Serie A, ma c'è anche un profilo che Italiano ha indicato in passato alla Fiorentina, il belga Aster, che ha giocato al Milan nel 2022/23. Piace anchedel Sassuolo, uno dei pochi a salvarsi nella stagione in cui i neroverdi sono retrocessi, magari per coprire il periodo in cui Ferguson sarà ancora out per l'infortunio accusato nel finale di stagione. Sempre per la trequarti/mezzala offensiva, occhio a Cesare, cresciuto nell'Inter ma oggi in Inghilterra, promosso in Premier League con la maglia del Leicester.

Ci sarà da sostituire Zirkzee: primo nome il greco Vangelisdell'AZ Alkmaar, già da tempo in orbita Serie A ma cercato anche dal Benfica in Portogallo. Più indietrodel Chelsea,del Feyenoord edel Corinthians. Saelemaekers, che non verrà riscattato dal Milan, potrebbe essere sostituito da un fedelissimo di Italiano,della Fiorentina.