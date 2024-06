Bologna, Italiano: "Somiglio a Thiago Motta. Calafiori? Magari cambia idea"

. Una delle prime risposte è stata sui, che ieri è stato annunciato come nuovo tecnico della Juventus: "Ci si somiglia, poi ognuno ha le sue idee". Sugli obiettivi che la società ha posto Italiano ha aggiunto: "E' chiaro che il nostro obiettivo è quello di confermarci, facendo bene in campionato e ben figurando in Champions. Sono certo che verremo fuori da ogni partita a testa alta. Saremo pieni di impegni e di gare da preparare volta per volta".Il nuovo allenatore del Bologna ha poi replicato così in merito al suo, dove nelle ultime due stagioni è uscito sconfitto da tre finali: "Me lo ha ricordato anche un grande allenatore come Gasperini, nell'ultima giornata di campionato. La speranza è che da parte mia ci sia modo di giocare altre finali e stavolta vincere".Infine, Vincenzo Italiano ha fornito la sua versione, dopo le frasi di chiusura dell’ad Fenucci in merito ad un possibile approdo alla Juventus: "Vedremo".