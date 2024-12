Mercato e Champions League: gli acquisti di gennaio possono giocare le ultime due partite della League Phase?

AFP via Getty Images

Archiviata la sesta giornata della League Phase in, ci apprestiamo a vivereLe 36 squadre in classifica potranno avvalersi degli acquisti perfezionati nei primi giorni del 2025 per le ultime due partite della fase campionato?Risposta: no. Il regolamento UEFA, infatti, recita, all'articolo 32.01:"Dopo la fine della League Phase e prima dell'inizio della fase a eliminazione diretta, un club può iscrivere fino a un massimo di 3 nuovi giocatori per i match restanti della competizione in corso. Le iscrizioni dovranno essere fatte entro la mezzanotte del 6 febbraio".

Niente rinforzi, quindi, negli ultimi 180 minuti della prima fase del torneo, al primissimo anno con il nuovo formato. Chi cambia squadra può scendere in campo in Champions League o nelle altre coppe europee solo dai playoff o dagli ottavi di finale in poi.