Napoli, straordinari per Conte: Garnacho e altri due acquisti top, ecco i nomi

Redazione Calciomercato

e mette in chiaro già le sue richieste per il futuro. Perché quando il tecnico salentino attacca in conferenza in fondo lo fa con la razionalità di chi ha chiaro cosa vuole ottenere. La partita a scacchi sul suo futuro la deve giocare Aurelio De Laurentiis, a fine stagione è previsto un faccia a faccia. Le richieste saranno due: un mercato numericamente importante e di qualità oltre al nuovo centro sportivo.

Gli infortuni di Neres e il flop Okafor hanno reso ancora più evidente il gap subito con la partenza di Kvaratskhelia. Manna è già al lavoro su diversi nomi, dapassando perma per Conte l’obiettivo numero uno deve essere il talento argentino del Manchester United: lo aveva segnalato a gennaio e non è stato accontentato, ora i tempi sono maturi e il condottiero azzurro si aspetta di averlo a disposizione per la prossima stagione. Costi quel che costi.Chi prende Conte sa che non vuole partecipare ma la sua unica ossessione è la vittoria.. Tre di questi sono considerati assolutamente prioritari: Lukaku va verso le 32 primavere e ha bisogno di una gestione particolare e di un sostituto che abbia caratteristiche simili. Il nome giusto può essere quello di. Il Napoli ha chiuso per il giovane difensore dell’Empoli(operazione da 10 milioni di euro) con il placet di Conte che peròManna e De Laurentiis al lavoro per convincere Conte, la linea è tracciata.